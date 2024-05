Konzert in der Aula des Gymnasiums Die „Fööss“ im Hückelhovener „Veedel“

Die sechs Musiker sind die Band, die es schon seit 50 Jahren gibt: die Bläck Fööss, obwohl sie alle erst in den letzten Jahren zu dieser „Mutter aller kölschen Bands“ gestoßen sind. Die „Fööss“ haben ihre Fans, egal, in welcher Formation die Gruppe auftritt. Man kennt die alten Lieder und lässt sich von dem neuen Stücken einfangen. Es gibt Hymnen, die gehören einfach dazu. „Unser Stammbaum“ wird zum gewaltigen Gruppengesang. Das Lied von der Gleichheit und der Solidarität ist von zeitloser Bedeutung und entfacht auch in Hückelhoven lang anhaltenden Beifall. Nicht anders ist es beim guten Wasser von Kölle oder bei „Du bes de Stadt“. Textsicher macht das Publikum mit. Es reist mit nach Spanien, fährt auf dem Pützchens Markt mit auf der Achterbahn, verliebt sich in Kathrin oder erholt sich an der Kaffeebud.