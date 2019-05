Unternehmen BIK TEC in Baal : Von Raucherkabinen zu E-Bike-Stationen

Geschäftsführer Bernd Kloes von der Firma BIK TEC aus Baal zeigt eine E-Bike-Ladesäule, die mit einem Zahlencode geöffnet werden kann. Im Hintergrund steht ein Ausstellungshäuschen für Raucherbereiche, die diese Firma ebenso herstellt. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Der Erkelenzer Bernd Kloes hat Raucherkabinen entwickelt. Nun produziert er mit BIK TEC auch Ladestationen für Elektrofahrräder.

Die aktuelle Entwicklung von E-Bike-Towern, also Ladestationen für Elektrofahrräder, ist eigentlich eine zwangsläufige Folge in der Erfolgsgeschichte des Hückelhovener Unternehmens BIK Tec, das seinen Firmensitz im Gewerbe- und Industriegebiet Baal an der Benzstraße hat.

Angefangen hat es allerdings mit einer völlig anderen Idee, nämlich der Herstellung von Raucherkabinen, wie Geschäftsführer und Firmengründer Bernd Kloes berichtet. Der 52-jährige Betriebswirt aus Erkelenz hat diese Kabinen entwickelt, nachdem er mit zunehmendem Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz angefragt wurde, ob er eine Lösung finden könnte, bei der Raucher nicht mehr ins Freie müssen, um dort zur Zigarette greifen zu können. Daraus entstand die Raucherkabine, bei der innerhalb der eigentlich rauchfreien Zonen abgetrennte Flächen für Raucher entstanden. „Wir haben damit ein Produkt für einen riesigen Markt entdeckt und sind damit international gewachsen“, freut sich Kloes. Sogar in Osaka und Kiew finden sich Rauchkabinen „made in Hückelhoven-Baal“.

Von der Raucherkabine zum nächsten Erfolgsprojekt war es für den technisch versierten Tüftler kein weiter Schritt. Er entwickelte Fahrradabstellanlagen, Fahrradüberdachungen und Unterstellmöglichkeiten an Bushaltestellen. Sein ehrgeiziges Ziel ist dabei eine klimaneutrale Anlage. Das fängt bei der Produktion an und hört bei Dachbegrünung oder Solarmodulen auf, geht bei der ressourcenschonenden Wiederverwertung von Materialen los und endet bei der Reinigung nach ökologischen Kriterien. Inzwischen hat Kloes mit seiner Idee der Bushaltestellen nicht nur in Aachen und Erfurt überzeugt, wo sämtliche 450 Stellen nunmehr mit seinen Produkten bestückt sind, jetzt ist auch Leipzig an der Reihe. Dort werden in den nächsten Monaten 900 Unterstellungen aufgebaut.

Einher mit dem Zuwachs an Produkten ging auch ein Personalzuwachs. Inzwischen hat das Unternehmen, das seit 2013 nach dem Wechsel aus dem Gewerbe- und Industriepark Commerden in Erkelenz nach Baal richtig auf Touren gekommen ist, 50 Mitarbeiter. Weitere werden im Laufe des Jahres hinzukommen, zumal Betriebsstätten in Aachen und in Leipzig eingerichtet werden.

Der nächste Schritt war ebenfalls folgerichtig. „Wenn ich schon Abstellanlagen und Überdachungen für Fahrräder an Bushöfen oder Bahnhöfen anbiete, dann liegt es doch auf der Hand, an diesen Stellen auch Ladestationen für E-Bikes, Pedelecs oder die immer beliebter werdenden E-Scooter aufzubauen“, sagt Kloes. Der E-Bike-Tower als Station, in der Batterien aufgeladen werden können, war geboren. Die Akkus werden in abschließbare Fächer zum Aufladen gelegt. Wenn der Besitzer von der Arbeit oder seiner Zugfahrt zurückkommt, kann er mit einem vollen Akku seine Heimfahrt auf dem supermodernen Drahtesel antreten. „Der Boom bei den E-Bikes wird anhalten“, da ist sich Produktentwickler Benedikt Crynen sicher, und Kloes glaubt, dass in Zukunft noch viel mehr E-Tretroller unterwegs sein werden. Auch dafür werden bei BIK Tec Ladestationen konzipiert. „In nicht allzu ferner Zeit werden von 1000 Schülern rund 250 mit Tretrollern zur Schule oder von 10.000 Studenten 2500 mit Rollern zum Unterricht oder zum Studium kommen“, glaubt er. Kloes möchte dafür sorgen, dass dann niemand stromlos bleiben wird. „Mobilität muss Spaß machen und Mikromobiliät ist stark im Kommen“, sagt der Erkelenzer, der die Schlagwörter ausgibt: „Parken, Sichern, Laden.“

Auch wenn sein Blick weit über die Grenzen des Kreises Heinsberg hinausgeht, hat er den Kontakt zur Heimat nicht verloren. Mit der Stadt Erkelenz, mit der Stadt Hückelhoven, aber auch mit der West als Verkehrsbetrieb steht er in Kontakt, um die Verknüpfung zwischen ÖPNV und Elektromobilität herzustellen, vom Stromer als Leihwagen bis hin zum E-Tretroller, der am Bahnhof aufgeladen wird. Kloes will in Baal mit guten Beispiel vorangehen. Nach der Erweiterung des Betriebs wird er an der Benzstraße eine öffentliche Lade-Infrastruktur anbieten.