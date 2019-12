Benefizkonzert in Hückelhoven : Big Band rundet Stadtjubiläum festlich ab

Hückelhoven „Wir fühlen uns sehr geehrt, dass die Big Band der Bundeswehr zum 50. Geburtstag der Stadt Hückelhoven wieder hier ist, das ist eine große Ehre für uns“, sagte Carsten Forg vom Stadtmarketing Hückelhoven.

Es ist schon etwas Besonderes, wenn die Big Band der Bundeswehr zu einem Konzert in die Stadt kommt. Ihr abwechslungsreiches Musikprogramm ist in ganz Deutschland geschätzt. Die Organisatoren der Bundeswehr suchen sich die Konzertlocations aus, und die Städte bewerben sich. Bereits vor einem Jahr erhielt Hückelhoven die Zusage. Die Aula des Gymmasiums war ausverkauft mit 646 Tickets.

Gespannt warten die Menschen auf den Beginn der Veranstaltung. Die Bühne ist mit unterschiedlichen Lichtern erhellt. Bereits zum 40. Geburtstag hatte die Big Band ein Konzert in der Stadt gegeben. „Wir hoffen, dass sie auch zum 60. Geburtstag wieder kommt“, sagt Carsten Forg. Die Musiker sind alle festlich in schwarzem Anzug und Fliege gekleidet. Sie starten ihr Programm mit einem Medley mit Songs von Henry Mancini, arrangiert von Stefan Pfeifer-Galilea. Mit großen Klassikern und Evergreens wie „Moon River“, „Baby Elephant Walk“ oder „Pink Panther“ spielten sie große, unvergesslichen Melodien, welche nicht nur beim Publikum beliebt sind, sondern auch von den Musikern mit Freude gespielt werden.

Das Moulin Rouge Medley entführt die Zuhörer in die Welt des alten Paris. „Diamonds are the Girls best Friends“ und „Lady Marmelade“ singt die Sängerin Susan Albers stilecht mit schwarzen Netzstrumpfhosen, knappem Höschen und weißem Frack und Zylinder. Gemeinsam mit Marco Paulo Matias zeigt sie ihr tänzerisches Können.