Tierischer Einsatz in Hückelhoven Biber von der Feuerwehr gerettet

So geschehen am vergangenen Sonntag in Hückelhoven-Hilfarth. Passanten hatten gemeldet, dass ein Biber zwischen zwei Mauern eingeklemmt sei. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Lage und konnten das Tier tatsächlich zwischen zwei Mauern ausfindig machen. Dort saß das Tier fest, da ein Holzmast ihn den Weg in die Freiheit versperrte. Mit seinen Zähnen hatte er bereits ein wenig den Mast angenagt, um sich im wahren Sinne des Wortes in die Freiheit zu fressen. Doch so weit musste es nicht kommen. Durch den Bereitschaftsdienst vom städtischen Bauhof wurde vorsorglich eine Tierfanbox an die Einsatzstelle gebracht. Die Einsatzkräfte konnten das unverletzte Tier einfangen und es anschließend an der Rur wieder in die Freiheit entlassen.