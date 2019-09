Aktion im Evangelischen Altenzentrum Hückelhoven : Senioren aktiv für die Modellbau-Schau

Hückelhoven Das Evangelische Altenzentrum Hückelhoven lädt immer wieder zu offenen Veranstaltungen ein. In die Modellbau-Schau am Wochenende werden die Bewohner im Vorfeld einbezogen. Gleitflieger entstehen.

Die bunten Flieger sollen Teil der Modellbahn-Ausstellung im Evangelischen Altenzentrum werden, die dort am kommenden Samstag und Sonntag stattfindet. Mitorganisator ist Wiedemann, selbst als Mitglied der Modell-Eisenbahn-Freunde Gangelt leidenschaftlicher Modellbahn-Bauer. Er hat seinen Bruder Willi, vom gleichen Hobby-Bazillus erfasst, mitgebracht, der den Bewohnern vorführt, wie er aus den unendlich vielen Kleinteilen eines Modellbausatzes einen Superflieger (F-14D SuperTancat) zusammensetzt. Denn am Wochenende sollen nicht nur Modelleisenbahn-Landschaften, sondern auch Modell-Blaulichtfahrzeuge und eben Flugzeugmodelle im Altenzentrum an der Melanchthonstraße ausgestellt werden.

Aber auch an beiden Tagen selbst gehen die Aktionen für Bewohner weiter. Die werden etwa eingeladen, ein ein mal ein Meter großes Modul einer Modelleisenbahn-Landschaft selbst zu gestalten, also eine Landschaft aus Häusern, Bäumen, Straßen, Supermarkt & Co entstehen zu lassen. Und die soll dann sogar Ausstellungsstück bei den Internationalen Gangelter Modellbautagen am 30. November und 1. Dezember werden, kündigt Michael Wiedemann an, worauf die beteiligten Bewohner dann besonders stolz sein dürften.