Kreis Heinsberg/Hückelhoven : Betriebe werben für sich mit Praktikumsplätzen

Erkelenzer Land Die Corona-Pandemie hat vielen Jugendlichen einen Strich durch die Rechnung gemacht: Zahlreiche Schüler konnten im vergangenen Jahr kein betriebliches Praktikum absolvieren. Damit sich das nicht wiederholt, ruft die IHK Aachen als Partner der landesweiten Aktion "Praktikum Jetzt!" Ausbildungsbetriebe aus der Region auf, sich Jugendlichen als potenzielle Arbeitgeber zu präsentieren.

Die auch für das Erkelenzer Land zuständige Industrie- und Handelskammer Aachen ruft Ausbildungsbetriebe im Kreis Heinsberg dazu auf, für die Zeit vom 28. März bis 8 April verstärkt Praktikumsplätze anzubieten. „Für Schülerinnen und Schüler ist ein Praktikum in einem Unternehmen besonders wichtig. Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, erste Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln und Betriebe und deren Ausbildungsangebote kennenzulernen", sagt Heike Borchers, Geschäftsführerin der IHK Aachen für den Bereich Ausbildung. Aus dem Erkelenzer Land macht bereits die Firma NRW Lift Wartung und Reparatur GmbH an der Aktion mit: Der Betrieb aus Hückelhoven bietet Praktikumsplätze im Bereich Büromanagement an. Christoph Batalia oder Kathrin Rice geben unter Telefon 0243 34567820 oder E-Mail info@nrwlift-service.de Auskunft. arue