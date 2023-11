In Hückelhoven Besonderes Fotoprojekt im Altenzentrum

Anfangs sei ihnen eine gewisse Skepsis entgegengebracht worden, doch nach einigem Plaudern war des Eis gebrochen und es entwickelten sich intensive Gespräche über die vergangenen Jahre, das zurückliegende Leben und die Erinnerungen, berichtet der Fotograf. Denn genau darum soll es bei dem Projekt „Stille Gedanken“ auch gehen. Bei der Entscheidung in der Familie, einen geliebten Menschen in die Obhut einer Pflegeeinrichtung zu geben, stehe jeder vor der Frage: „Was ist mir wichtig und was lasse ich zurück?“ Der neue Lebensraum reduziert sich schließlich auf ein Zimmer. „Da entscheidet das Herz, denn in dieser Phase des Lebens bleibt oft nur die Erinnerung. Traurige und wehmütige Erlebnisse aus dem vergangenen und überlebten Krieg. Erinnerungen an zurückgelassene Lebenspartner, Geschwister oder Freunde wechseln in den Gesprächen mit freudigen Erzählungen über Lausbubenstreiche“, sagt Dietmund Bellinghausen.