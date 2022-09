Beitritt zur AGFS​: Wie Hückelhoven den Radverkehr stärken will​

Hückelhoven Die ersten Weichen für den Beitritt zur AGFS haben die Verantwortlichen bereits im Jahr 2019 gestellt. Nun ist ein neuerlicher Beschluss notwendig.

Dass die an der Rur gelegene Stadt Hückelhoven durchaus etwas Nachholbedarf hat, was die Fahrradfreundlichkeit angeht, das ist für jene, die sich mit der Thematik näher beschäftigen, sicher keine Überraschung mehr. Beim großen Fahrradklimatest des ADFC im Jahr 2020 belegte die Kommune in der Tabelle der Städte zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern den 360. Platz – von 415. Nicht nur dieser Rang ließ den ADFC-Vorsitzenden des Kreises Heinsberg, Hartmut Schiszler, im vergangenen Jahr zu dem Urteil kommen: Kostenpflichtiger Inhalt „Fahrradfahren in Hückelhoven macht keinen großen Spaß.“