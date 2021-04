Einsatz in Hückelhoven : Beinahe-Unfall – Frau im Bus verletzt

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei fahndet jetzt nach dem Autofahrer.

Hückelhoven An der Kirchstraße ereignete sich am Dienstag, 30. März gegen 14.25 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Eine 56-jährige Busfahrerin fuhr mit einem Linienbus auf der Kirchstraße aus Richtung Am Kirchberg kommend in Richtung Heerstraße.

Am Fahrbahnrand der Gegenfahrbahn parkten zu diesem Zeitpunkt mehrere Autos. Der Fahrer einer dunklen Limousine, die dem Bus entgegen kam, fuhr trotz der parkenden Fahrzeuge auf seiner Fahrbahn in den Engpass ein.