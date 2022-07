Familienfest in Hückelhoven : Beim Edelsteinsieben in die Welt der Mineralien eintauchen

Beim Edelsteinsieben in die Welt der Mineralien eintauchen

Familienfest in Hückelhoven

Hückelhoven Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause luden die Mineralien- und Bergbaufreunde jetzt wieder zum großen Familienfest ein. Es war für jung und Alt etwas geboten.

Beim Goldwaschen und Edelsteinsieben kleine, glitzernde Schätze finden, die die Mädchen und Jungen mitnehmen durften nach Hause: Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause luden die Mineralien- und Bergbaufreunde jetzt wieder zum großen Familienfest ein. Zwei Tage lang wurde auf dem ehemaligen Schulhof an der Ludovicistraße ausgelassen gefeiert.

In insgesamt drei Kubikmetern Sand hatten die zahlreichen Aktiven des Vereins rund 1500 Steine versteckt. In einem großen Bottich warteten farbenprächtige Halbedelsteine auf neue Besitzer. „Es sind so viele Kinder hier wie lange nicht“, freute sich der stellvertretende Vorsitzende Matthias Schmitz über die große Resonanz auf das kostenfreie Angebot. Kleine Pyrit-Kerne dienten als Gold-Ersatz, als die jungen Besucher anschließend eifrig siebten und vom Sand befreiten. Als Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde gibt Jörg Zimmermann-Ramöller Kindern wertvolle Tipps. Beim traditionellen Familienfest ließ er die Mädchen und Jungen auf seinem blau-weißen Polizei-Motorrad Platz nehmen.