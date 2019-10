Sportausschuss Hückelhoven : Kein Problem mit Granulat auf Hückelhovens Kunstrasenplätzen

Hückelhoven Hückelhovens Sportausschuss besprach die Zukunft der Kunstrasenplätze, Ergebnisse der Sportstättenbegehung und den Einsatz erwarteter Landesmittel.

Des Weiteren wurde das Protokoll zur Sportstättenbegehung im vergangenen Juni zur Kenntnis genommen. Auf die Besichtigung der Hückelhovener Sportanlagen folgten schon erste Maßnahmen vonseiten der Stadt und der Vereine, so wurde unter anderem die Reparatur eines Lochs in der Tartanbahn vom Glück-Auf-Stadion bereits vorgenommen. Der Sportplatz Kleingladbach soll überarbeitet werden, müsste dafür aber für einen Zeitraum von circa acht Wochen gesperrt werden. Da diese Maßnahme in diesem Jahr nicht mehr durchführbar ist, legt der Verein derzeit einen Zeitraum für die temporäre Stilllegung im nächsten Jahr fest. Eine demolierte Sitzbank im Ohof-Stadion in Ratheim wird auf Kosten des Stadtsportverbandes ersetzt. Aufträge sowie Anträge auf Zuschüsse wurden erteilt.