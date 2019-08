Hückelhoven baut : Neue Kita in Hilfarth im Rohbau fast fertig

Der Neubau des Kindergartens in Hilfarth ist schon weit fortgeschritten. Das Mauerwerk wird verklinkert. Hinten im Bild ist der Eingang zu erkennen. Zum Ende der Ferien kann der Innenausbau beginnen. Foto: Gabi Laue

Hückelhoven Ein umfangreiches Bauprogramm arbeitet die Stadt Hückelhoven in diesem Sommer ab. Größte Baustelle ist der Neubau des Drei-Gruppen-Kindergartens in Hilfarth. Handwerker sind auch in Schulen und im Freizeitbad am Werk.

Von Gabi Laue

Nicht nur Renovierungsarbeiten in den Schulen stehen in den Sommerferien an. Die Stadt Hückelhoven verzeichnet auch Fortschritte an großen Bauprojekten wie der Kita in Hilfarth und dem Feuerwehrgerätehaus Kleingladbach. Während das Freizeitbad in den Ferien geschlossen bleibt, werden wichtige Arbeiten erledigt. Am Keller wird der barrierefreie Zugang zum Hallenbad saniert und ein Behindertenparkplatz errichtet, begleitet von Erd- und Pflasterarbeiten. Zu erledigen waren auch die Reparatur der Beckenbeleuchtungen und der Beleuchtung in den Umkleiden sowie der Neueinbau des Hauptwasserfilters und die Überprüfung des Wasserdrucks im gesamten Gebäude.

Das größte laufende Bauprojekt ist zurzeit der Neubau eines Drei-Gruppen-Kindergartens in Hilfarth an der Tannenstraße. Ehrgeiziges Ziel für die Dependance der „Villa Regenbogen“ war die Fertigstellung zum Jahresende. Das könnte klappen, denn der Rohbau macht sichtbare Fortschritte. Allerdings musste der Bauausschuss vor der Sommerpause einer Verteuerung der Baukosten um rund ein Drittel zustimmen. Die Rohbauarbeiten konnten mit dem Betonieren der Attika Anfang der Ferien abschließen, so begannen die Handwerker anschließend, die Teilflächen der Fassade mit Klinkermauerwerk zu verblenden. Parallel starteten die Dachabdichtungsarbeiten, und der Stahlbauer setzt die Konsolen der Terrassenüberdachung. „Zum Ende der Ferien werden noch die Fenster und Türen eingebaut, so dass die Gebäudehülle geschlossen ist und der Innenausbau beginnen kann“, teilt die Verwaltung mit.

Info Neubau kostet fast zweieinhalb Millionen Kosten Für den Kita-Neubau in Hilfarth waren 1,75 Millionen Euro eingeplant, der Bau verteuert sich um knapp 620.000 Euro. Posten Mehr kosten zum Beispiel Brandschutz und Entwässerung, eine zentrale Brandmeldeanlage, Außentür-Überwachung und eine bessere Küche.

Bei Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Kleingladbach standen Stahlbau/Fassadenbau, Fenstereinbau, Fliesenarbeiten innen und Trockenbau im Plan. In Baal baut die Stadt ein neues Feuerwehrgerätehaus. Nach Herrichten des Geländes und Einbringen der Tragschicht erfolgt in den Sommerferien die Verlegung von Grundleitungen und Blitzschutz und die Erstellung der Stahlbetonplatte, daran schließen Mauer- und Betonarbeiten an.

In der Turnhalle des Gymnasiums wird innen das Mauerwerk saniert. Elektriker sind im Gymnasium beschäftigt. Sie erneuern die EDV-Verkabelung, und für Aula, Mensa und Nebenräume steht die komplette Überarbeitung und Erneuerung der Elektroverteilungen an.

In den Grundschulen sind die Maler unterwegs. In der Grundschule An der Burg finden die Kinder nach den Ferien zwei renovierte Klassenräume (Bodenarbeiten und streichen) sowie frisch gestrichene Flure vor. In der Grundschule Doveren galt es, den Boden in einem Klassenraum zu schleifen und zu versiegeln. Boden schleifen im Foyer vor dem Sekretariat lautete der Auftrag in der Mühlenbachschule in Baal, wo auch neun Klassenräume einen frischen Anstrich erhielten. Etwas umfangreicher waren die Arbeiten in der Sankt Martin Schule in Brachelen. Hier wurden das Sekretariat umgebaut, die Außen-WCs saniert, die Böden geschliffen und versiegelt.

Für die Kinder im Kindergarten Kleingladbach wurden Gruppenräume gestrichen, die kleinen Toiletten sowie die Spieltürme in den Gruppenräumen saniert und Filzteppichsockel an Wänden angebracht.