Basar im Waldkindergarten Kleingladbach : Waldmeister machen Tierheim-Bewohner glücklich

Im Kleingladbacher Waldkindergarten haben die Kinder einen Basar veranstaltet. Erzieherin Dorota Kempken-Lautner ist stolz auf ihre Schützlinge. Foto: Daniela Giess

Kleingladbach Die Vorschulkinder aus dem Waldkindergarten in Kleingladbach haben einen Basar veranstaltet. Der Erlös kommt Hund, Katze & Co. im Tierheim in Mönchengladbach zugute.

Die Mädchen und Jungen für einen rücksichtsvollen Umgang mit den Freunden auf vier Pfoten sensibilisieren, ihnen dabei gleichzeitig die Angst vor Hund, Katze & Co. nehmen: Im Kleingladbacher Waldkindergarten Die Frischlinge stand jetzt bei der Projektwoche das Thema Haustiere auf dem Programm. In der Einrichtung nahe der Romersmühle, die vor rund sechs Jahren von Simone Haak und ihrer Kollegin Barbara Matthijs gegründet wurde, beschäftigten sich die zwölf Vorschulkinder, die hier „Waldmeister“ heißen, mit Umgang und Verhalten von Bello oder Mieze.

„Uns war es besonders wichtig, den Kindern aufzuzeigen, dass man Tiere nicht ärgern darf“, macht Erzieherin Barbara Matthijs deutlich. Fotos, die die eigenen tierischen Begleiter zeigen, durften mitgebracht werden in den Waldkindergarten. Die fünfjährige Isabella Rütten aus Ratheim nutzte die Gelegenheit, um Familienhund Scotty vorzustellen, wenn auch nur auf Bildern. Gemeinsam mit den anderen Waldmeistern webte und bastelte sie farbenfrohe Deko-Ideen fürs Zuhause, die anschließend auf einem Basar-Tisch präsentiert und den Eltern beim Abholen zum Verkauf angeboten wurden. Seifenstücke aus eigener Herstellung, Deckchen, Kerzen aus Wachsresten sowie Duftsteine fanden auf diese Weise ihre Abnehmer.

Mit den Einnahmen suchten die Kinder einen Hückelhovener Tiersupermarkt auf, um sich mit Spielzeugen und vielen süßen Überraschungen für die Vierbeiner einzudecken. Und dann machten sie sich auf den Weg ins Tierheim nach Mönchengladbach, das sich über die Sachspenden freute und die Geschenke gern in Empfang nahm. „Für viele war es die erste Reise mit dem Zug“, berichtet Barbara Matthijs.

Für den weißen Malteser-Hund Sternchen ist der Kleingladbacher Waldkindergarten längst so etwas wie das zweite Zuhause geworden. Einrichtungsleiterin Simone Haak bringt ihren Vierbeiner mit. In ihrem Büro findet der Hund einen ruhigen Rückzugsort, wenn ihm der Trubel mit den insgesamt 38 Kindern mal zu viel wird. Die Mädchen und Jungen lernen, wie man ein Haustier regelmäßig mit Futter und frischem Wasser versorgt.

Der Verkaufsbasar mit vielen nachhaltigen Produkten wird einmal im Jahr organisiert. „Mama hat für uns Seife gekauft“, verriet Isabella Rütten. Auf die selbst hergestellten Produkte seien die Kinder immer sehr stolz, so Erzieherin Matthijs. Die Einrichtung, die sich als „Kindergarten ohne Dach und Wände“ bezeichnet, nimmt bis zu 40 Steppkes auf und unterteilt sie in vier Altersstufen: Stöpsel, Sprösslinge, Waldlehrlinge und Waldmeister. Umwelterziehung sowie Inklusion sind die wichtigsten Aspekte bei der Erziehung.