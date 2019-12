Feierliche Bergparade in Hilfarth : Erinnerung an Verdienste der Kumpel

Mit brennenden Grubenlampen zogen die Knappen, darunter auch Frauen im traditionellen schwarzen Kittel, durch Hilfarth zur Kranzniederlegung. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Auch nach Beendigung der Steinkohleförderung in Deutschland will der Knappenverein Hilfarth-Hückelhoven die Tradition hochhalten. So feierte er sein Barbarafest und zog zum Ehrenmal durch Hilfarth.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Willi Spichartz

„Wir begehen heute zum ersten Mal eine Barbara-Feier an dieser Gedenkstelle in einer Zeit, in der in Deutschland keine Steinkohle mehr gefördert wird. Im letzten Jahr haben wir den Abschied von der Steinkohle in Deutschland begangen. Daher ist es nur umso wichtiger, dass wir die Verdienste der Kumpel und des Bergbaus in Erinnerung halten und auch ihre heutige Bedeutung herausstellen.“ Das betonte CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Schnelle in seiner Gedenkrede am Ehrenmal für die toten Bergleute der Zeche Sophia-Jacoba an der Hilfarther Tannenstraße, die Würdigung nahm er auch als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Bergbausicherheit des Düsseldorfer Parlaments vor.

Jeweils am Samstag vor dem 1. Advent begeht der Knappenverein St. Barbara Hilfarth-Hückelhoven seit mehr als 60 Jahren das Fest zu Ehren seiner Schutzpatronin, deren Gedenktag der 4. Dezember ist. Und der Knappenverein feierte diesen Gedenk-Nachmittag auf christlicher Grundlage nicht allein, bereits ab 15 Uhr spielte im Vereinslokal Windelen die Bergkapelle Sophia-Jacoba zur musikalischen Einstimmung, der traditionell „Bergparade“ genannte Umzug mit Grubenlampen durch Teile von Alt-Hilfarth und der Bergmannssiedlung zum Gedenkstein an der Tannenstraße folgte. Dass mit der Schließung der letzten Steinkohlezechen in den vergangenen Jahren in Deutschland auch der Nachwuchs für die bergmännischen Traditionsvereine fehlt, war an den Knappen-Freunden aus Herne-Horsthausen und Lünen-Alstede abzusehen, die mit immer kleineren Bussen aus dem Ruhrgebiet an die Rur reisen. Traditionell dabei Kumpel aus den Nachbarrevieren von Sophia-Jacoba, aus Aldenhoven und Merkstein. Mit in der Bergparade die Hilfarther Schützen im Ornat, der Ring deutscher Bergingenieure sowie Personen aus Vereinen und der Politik mit Bürgermeister Bernd Jansen an der Spitze sowie Mitglieder von Stadtrat und Kreistag von CDU und SPD. Die Musik brachten durch Hilfarth der Instrumentalverein Hilfarth und die Bergkapelle Sophia-Jacoba.

Info Vereinsgründung nach Tod eines Bergmanns Anlass Die Gründungsversammlung des Knappenvereins St. Barbara Hilfarth-Hückelhoven fand am Sonntag, 24. Februar 1957, im Lokal Martino in Hilfarth statt. Der Tod eines jungen, aus dem Saarland stammenden Bergmanns war der Auslöser. Der Knappenverein aus dem saarländischen Rohrbach, der Heimat des Verunglückten, stand dann auch bei der Gründung in Hil­farth Pate, lieferte seine Satzung als Grundlage des neuen Vereins. Jubilare Der Knappenverein St. Barbara hat bei der „Gemütlichen Schicht“ am Ende der Barbarafeier Jubilare ausgezeichnet: für 60-jährige Mitgliedschaft Hans-Dieter Wist, für 25 Jahre Rolf Brinkmann und Rainer Krätzig, für 15 Jahre Manfred Pirron. Gottesdienst Die Predigt im ökumenischen Gottesdienst hielt der evangelische Pfarrer Dr. Gerhard Saß, von der katholischen Seite waren dabei die Gemeindereferentinnen Brigitta Schelthoff und Martina Lesmeister.

Thomas Schnelle erinnerte an die 325 toten Bergleute in der knapp 90-jährigen Geschichte der Hückelhovener Zeche und griff dabei das Grubenunglück vom 10. Februar 1930 heraus, in dem zwei Bergleute tödlich durch einen Strebbruch verunglückten, der Lehrhauer Hermann Lengersdorf nach 19 Stunden eingeklemmt, aber nur verletzt, geborgen werden konnte, unter anderem von einem seiner vier Brüder, die ebenfalls bei Sophia-Jacoba arbeiteten. Schnelle wertete dieses Geschehen als Beispiel für die Gefahren und den Kameradschaftsgeist, unter denen die Steinkohlenbergleute über Jahrhunderte die Energieversorgung in Deutschland gesichert haben.