Helferabend des Fördervereins Schacht 3 : Gläserner Schacht für gute Nachbarn

Hückelhoven Im Barbarastollen glänzten die Gläsernen Schächte als Ehrengaben – auf dem „richtigen“ Schacht 3 wird noch vor Weihnachten ein „Tannenbaum“ leuchten, die laufenden Sanierungsarbeiten sind bis dahin so weit gediehen.

Die „Gläsernen Schächte“ in handlicher Form gingen an Nachbarn des Industriedenkmals auf dem Gelände der ehemaligen Steinkohlenzeche Sophia-Jacoba, für den dem Schacht seit langem verbundenen Media-Markt nahm ihn der neue Geschäftsführer Thomas Goeres, für den benachbarten Decathlon-Sportmarkt Sicherheitsbeauftragter Frank Klein entgegen. Sie waren der Dank, so Detlef Stab, vor allem für die Zurverfügungstellung der Parkplätze an den Trödelmärkten mit ihren Tausenden von Besuchern, zur Erinnerung gab es dazu eine Urkunde.