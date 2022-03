Bahn-Lückenschluss zwischen Baal und Linnich : Mehr Neubau als Reaktivierung

Erkelenzer Land Der Lückenschluss zwischen Baal und Linnich ist Thema im NRW-Verkehrsausschuss, der am Mittwoch tagt. Reaktivierung ist allerdings nicht zwingend das richtige Wort.

Wobei Reaktivierung nicht zwingend das richtige Wort ist, wie auch das NRW-Verkehrsministerium in seiner Vorlage schreibt. „Bei der Reaktivierung der Strecke handelt es sich in weiten Teilen rechtlich und technisch um einen Neubau“, heißt es dort. Zur Aufnahme eines Betriebs zwischen Linnich und Hückelhoven-Baal sei insbesondere ein Kreuzungsbauwerk nördlich des Haltepunkts Linnich-SIG-Combibloc notwendig. Im Wesentlichen werde der ehemaligen Bestandstrasse gefolgt. Hierbei müsse in einigen Bereichen die Strecke minimal in Richtung Westen verlegt werdem, da diese durch zwischenzeitlich erfolgte Bebauung, beziehungsweise die Nutzung des Bahnhofsgeländes von Körrenzig durch einen Gewerbebetrieb, nicht mehr vollständig zur Verfügung stehe.

In Körrenzig und Rurich sollen Haltepunkte angelegt werden, in Linnich wird ein Kreuzungsbahnhof errichtet, in Baal ein Kopfbahnhof mit zwei Gleisen. Es werde die Streckenführung angestrebt, die eine Eisenbahnüberführung über die B 57 nördlich von Linnich mit einem Tausch der Trassen von Bundesstraße B 57 und der Bahn vorsieht. Dies müsse mit den Behörden allerdings noch endgültig festgelegt werden. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 36,2 Millionen Euro. Bei den bisherigen Planungen sei auf der neu zu errichtenden Strecke ein Betrieb im Stundentakt vorgesehen, in der Hauptverkehrszeit sollen die Züge allerdings auch im halbstündigen Takt fahren. Die Fahrzeit von Linnich nach Baal beträgt dabei sieben Minuten. In Baal bestünden dann Umstiegsmöglichkeiten in die Züge, die unter anderem nach Mönchengladbach, Düsseldorf und Aachen fahren.