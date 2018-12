Im Generationen Campus Hilfarth: Weihnachtsbäckerei der Generationen

HILFARTH In einer gemeinsamen Backaktion von Senioren und Kindern der „Villa Regenbogen“ entstanden im Campus St. Gereon Hilfarth leckere Weihnachtsplätzchen.

Ist das ein herrlicher Duft in der offenen Küche des Campus St. Gereon in Hilfarth! Bewohner werkeln eifrig mit zehn Kindern des Städtischen Kindergartens Villa Regenbogen in der gemeinsamen Weihnachtsbäckerei. Und damit es an nichts fehlt, hat Rewe Lindenlauf vorbereiteten Teig gebracht, Mehl, Puderzucker und Schokolade, Backpapier, viele bunte Perlen, Streusel und Herzchen zum Verzieren. Das fertige Gebäck – jedes Stück ein Unikat von kleinen und großen Händen geformt – soll am Ende in hübsche Tütchen verpackt werden, um sie bei Rewe zu verkaufen. Der Erlös fließt an den Förderverein des Kindergartens.