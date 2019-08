Baaler Bürgerbühne : Liebesglück und Wasserschaden

Info

Aufführungen „Liebesglück und Wasserschaden“ ist am Freitag, 20. September, 20 Uhr, am Samstag, 21. September, 20 Uhr, am Sonntag, 22. September, 17 Uhr, im Bürgerhaus am Pastor-Bauer-Platz in Baal zu sehen. In der Hückelhovener Aula wird die Komödie am Samstag, 28. September, 19 Uhr, gezeigt. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Aufführungsbeginn.

Vorverkauf Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro sind erhältlich in der Stern-Apotheke Baal, im Schreibwarengeschäft Lengersdorf-Gatzos in Hückelhoven sowie bei Rita Kluge, Am Hackeberg 30. Abendkasse zwölf Euro.

www.baal-theater.de