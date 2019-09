Feste in Baal und Brachelen : Ein Herbstfest feiert Premiere

Feste in Baal und Brachelen

Baal/Brachelen Baal feiert ein Herbstfest: Das wird erstmalig von den katholischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Region Heinsberg initiiert. Auch in Brachelen wird gefeiert, dort steht Ende September das Apfel- und Heimatfest auf dem Programm.

Zum ersten Mal veranstalten die katholischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Region Heinsberg ein gemeinsames Herbstfest, das am Samstag, 28. September, von 12 bis 16 Uhr auf dem Pastor-Bauer-Platz in Hückelhoven-Baal gefeiert wird. Dort wird es verschiedene Angebote von Musik, Essen, Trinken, Kindercocktails, über Kinderschminken, Dosenwerfen, Hüpfburgen bis zu Kreativaktionen geben.