Baaler Kindertrödelmarkt : Fahrradhelme, Autositze, Kinderkleidung

Kleidung, Spielsachen, Laufräder, Dreiräder und Fahrräder waren besonders gefragt beim bunten Treiben auf dem Pastor-Bauer-Platz in Baal. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Baal Bereits seit 28 Jahren organisiert der Bürgerverein Baal einen Kindertrödelmarkt. Diesmal mit Rekordergebnis: 90 Händler nahmen auf dem Pastor-Bauer-Platz teil.

Immer am letzten Sonntag in den Ferien: Schon seit 28 Jahren lädt der Vorstand des Baaler Bürgervereins zum großen Kindertrödelmarkt ein. Diesmal verzeichnete Vorsitzende Anna Lanske Rekordergebnisse bei den Anmeldungen. Etwa 60 Stände seien der Durchschnitt der vergangenen Jahre, rund 90 waren es am Wochenende. Der Grund für den riesigen Ansturm: das Wetter.