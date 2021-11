Herausragende Leistung in der Ausbildung : Azubi aus Hückelhoven zählt zu den landesweit Besten

Hückelhoven Sie bestanden ihre Prüfungen mit Bestleistungen: 19 junge Frauen und Männer haben jetzt ihre Ausbildung mit hervorragenden Noten abgeschlossen.

19 Auszubildende aus dem Bezirk der IHK Aachen zählen zu den Besten ihrer Branche in Nordrhein-Westfalen. Drei von ihnen sind sogar unter den 222 besten Absolventinnen und Absolventen Deutschlands. Heike Borchers, IHK-Geschäftsführerin für den Bereich Ausbildung, freut sich über die herausragenden Abschlüsse: „Ausbildung in Zeiten der Corona-Pandemie ist für alle Beteiligten besonders herausfordernd. Vor diesem Hintergrund so großartige Ergebnisse zu erzielen, ist ein Beleg für die Leistungsfähigkeit der Auszubildenden, Ausbilder und Ausbildungsbetriebe in unserer Region.“