Autotechnik Hess in Hückelhoven : Autoschrauber-Familie feiert 45-Jähriges

Hückelhoven Seit 45 Jahren ist Autotechnik Hess in Hückelhoven ansässig – und bei den Kunden beliebt. Die Mitarbeiter sind wie eine Familie, viele arbeiten schon mehr als 20 Jahre dort.

Es ist gute 45 Jahre her, dass sich Helmut Hess mit seiner Autowerkstatt selbstständig gemacht hat. Ursprünglich, so berichtet er, war er auf der Zeche Sophia-Jacoba unter Tage. Die angestrebte Ausbildung zum Maschinenbauingenieur war dort nicht mehr möglich, so dass er sich anderweitig umschauen musste. So haben er und seine Frau 1976 die gesamten Ersparnisse investiert. Parallel zur Arbeit in der Werkstatt machte Helmut Hess noch seinen KFZ-Meister in der Abendschule in Düsseldorf. Es sei keine einfache Zeit gewesen, gesteht er. Anfangs habe seine Frau in ihrem Job als Dekorateurin das Geld für die Familie verdient. Doch die Selbstständigkeit trug schon bald Früchte, stetig wuchs der kleine Betrieb an Kunden. „Nach drei Jahren ist er aus allen Nähten geplatzt“, erinnert sich Helmut Hess. Es war klar, dass der Betrieb wachsen würde, so wurde 1981 in der Neckarstraße gebaut. Der Ort, wo das Unternehmen auch heute noch beheimatet ist. 2010 folgte der Bau einer weiteren Filiale, mittlerweile ist der Betrieb auch eine Prüfstelle für den TÜV Rheinland. Ein weiterer Anbau am Hauptsitz soll bald folgen, ursprünglich hätte der sogar schon fertig sein sollen. Doch durch die Pandemie und das Hochwasser sei es zu Problemen bei den Baufirmen gekommen.