Lesung im Seniorenheim Lambertus Hückelhoven: Erzählungen von Menschen mit Behinderung

Info

Nächster Termin Ihren nächsten Auftritt haben die Siebenschreiber am Donnerstag, 11. April. An diesem Tag tragen Mitglieder der siebenköpfigen Autorengruppe aus Wegberg im Friseursalon Hanraths an der Krefelder Straße in Merbeck ihre Texte vor. Der Titel der Lesung lautet passend zum Lesungsort „Haarige Geschichten“. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr.