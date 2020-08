Autokinonacht in Hückelhoven : Wiedersehen mit Tanz-Traumpaar und Minions

Bei den beiden Filmtagen der Hückelhovener Autokinonacht an Schacht 3 ist der Platz immer gut gefüllt.(Archiv) Foto: Stadtmarketing

Hückelhoven Zum 13. Mal treffen sich auf dem Gelände an Schacht 3, Sophiastraße, Filmfans an zwei Tagen zur „Hückelhovener wep Autokinonacht“.

Stadtmarketing und Corso Filmpalast aus Hilfarth setzen ihre erfolgreiche Kooperation fort. Das Erlebnismanagement Evented aus dem Saarland bringt wieder die 264 Quadratmeter große Freiluftleinwand mit. Durch Corona gibt es bis heute keine neuen Blockbuster-Filme, so sieht das Programm in diesem Jahr etwas anders aus. „Wir möchten nicht noch einmal die Filme spielen, die in den letzten Wochen in den diversen Autokinos rauf und runter gelaufen sind. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, endlich das zu machen, was wir schon immer mal vorhatten und zwar Klassiker zu spielen“, so Frank Dohmen vom Kino Hilfarth.

„Unter anderem haben wir uns für zwei Filme aus den 80ern entschieden, dann ein ‚Klassiker’ der modernen Animationsfilme und ein Actionfilm, der für sich alleine zwar kein Klassiker ist, aber die komplette ‚Fast & Furious’-Reihe ist es seit fast 20 Jahren auf alle Fälle“, ergänzt Romulus Timar vom Hückelhovener Stadtmarketing.

Info Tickets ab Montag zu erwerben Vorverkauf Am Montag, 24. August, 12 Uhr, beginnt der Kartenvorverkauf (7 Euro Pro Film und Person) im Corso-Filmpalast in Hilfarth an der Rurbrücke, dem Saal Sodekamp-Dohmen und in der Aral Tankstelle Schneider, Roermonder Straße 18, in Hückelhoven. In der Tankstelle kann man sich 24 Stunden Nonstop seine Tickets sichern. Eine telefonische oder online Reservierung ist nicht möglich, im Rathaus kein Verkauf. Einfahrt zum ersten Film ist an beiden Tagen ab 19 Uhr möglich, zum zweiten Film am Freitag ab 22.15 Uhr, Samstag um 22 Uhr.

Eröffnet wird die Autokinonacht am Freitag, 11. September, um 20 Uhr, mit „Dirty Dancing“. Die Hauptdarsteller Patrick Swayze und Jennifer Grey waren 1987 das Traumpaar der Kinoleinwand schlechthin. Der Film spielt im Sommer 1963. Die 17-jährige „Baby“ verbringt die Ferien mit ihrer Familie in einem Ferienresort und verliebt sich in den Tänzer Johnny. Der Soundtrack des Films, mit der Mixtur aus 60er Jahre-Klassikern und extra geschriebenen Songs, war weltweit an der Spitze der Album-Charts.

Der zweite Film am Freitagabend verkürzt das Warten der Fans auf das Jahr 2021. Die „Fast & Furious“-Actionreihe sollte im Mai 2020 mit Teil 9 einen weiteren Höhepunkt erleben. Wegen Corona wurde der Start des fertigen Films auf April 2021 verschoben. Am 11. September um 22.30 Uhr läuft deshalb noch einmal Teil 8 der Action mit Vin Diesel und Dwayne Johnson.

Für die jüngeren Kinofreunde ist die erste Vorstellung am Samstag, 12. September, um 20 Uhr ein Muss: „Ich – Einfach unverbesserlich“, die Geburtsstunde der Mininos. Die kleinen gelben Kreaturen mit ihren blauen Latzhosen unterstützen den Superschurken Gru bei dessen Plan, den Mond zu stehlen. Der am Computer entstandene Animationsfilm konnte sich 2010 mit über 2,5 Millionen Besuchern in den deutschen Jahrescharts platzieren.

Zum Abschluss geht es „Zurück in die Zukunft“. Am Samstag starten Michael J. Fox und Christopher Lloyd um 22.30 Uhr noch einmal ihren DeLorean und reisen in der Zeitmaschine durch die Jahrzehnte. Weltweit spielte die Komödie das zwanzigfache ihrer 19 Millionen Dollar Produktionskosten ein. Michael J.Fox wurde mit 24 in der Hauptrolle des Marty McFly zum Hollywood-Star.

Verlassen können sich die Besucher der Autokinonacht auf das eingespielte Team der Vorjahre. Die Wärme-, Prozess- und Energietechnik GmbH (WEP) sorgt für Strom. Feuerwehr und THW sind während der gesamten Veranstaltung vor Ort und können in Sekundenschnelle handeln. Den Platz an Schacht 3 bringt der städtische Bauhof in Schuss und versetzt am Ende alles wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurück.