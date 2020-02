Gegenverkehr auf L117 gefährdet : Autofahrer unter Drogen flüchtet vor Polizeikontrolle

Wassenberg Weil ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle in Ratheim floh und die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, wurde auch ein anderer Autofahrer in Mitleidenschaft gezogen: Dessen Auto wurde touchiert und überschlug sich.

Ein 28-jähriger Mann aus Wassenberg sollte mit seinem Auto am Dienstag in Hückelhoven, Ortsteil Ratheim, durch die Polizei kontrolliert werden. Wie diese am Abend berichtete, entzog er sich jedoch vorher der Kontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wassenberg. Im Verlauf der Landstraße 117 geriet er ins Schlingern und er touchierte ein Auto aus dem Gegenverkehr.