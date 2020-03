Unfall bei Hilfarth : Fahrer aus brennendem Auto gerettet

Hückelhoven Aus unbekanntem Grund kam am Montag ein Auto vom Kaphofweg ab, überschlug sich und geriet in Brand.

Eine starke Rauchsäule wies der am Montag um 17.30 Uhr zu einem Unfall alarmierten Feuerwehr den Weg. Auf der K 22 (Kaphofweg) war aus bislang unbekannter Ursache ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich im Feld überschlagen, blieb auf dem Dach liegen und geriet in Brand. „Nach ersten Informationen saß zum Glück im Fahrzeug nur der Fahrer, der durch Ersthelfer bereits an der Einsatzstelle versorgt wurde“, berichtete Feuerwehrsprecher Josef Loers.