St. Gereon Seniorendienste : Mehr sein als nur ein Arbeitgeber

Seniorenheim Haus Berg in Brachelen, Sitz der St. Gereon Seniorendienste. Foto: St. Gereon

Hückelhoven Die St. Gereon Seniorendienste wurden unter anderem als bester Arbeitgeber im Bereich Pflege ausgezeichnet. Auch der Sonderpreis „Humor am Arbeitsplatz“ geht an das Unternehmen, das Pflegeeinrichtungen und Tagespflegen unter anderem in Brachelen und Ratheim betreibt.

Von Daniela Giess

Den Mitarbeitern das Gefühl geben, immer für sie da zu sein, ein offenes Ohr zu haben bei privaten Problemen: Die St. Gereon Seniorendienste haben sich zum Ziel gesetzt, mehr zu sein als nur ein Arbeitgeber. In den Einrichtungen, die stationäre wie auch ambulante Pflege bieten, soll es nach dem Willen des neuen Geschäftsführers Gerd Palm und seines langjährigen Vorgängers Bernd Bogert, der vor einigen Monaten in den Ruhestand verabschiedet wurde, besonders menschlich zugehen.

Beim jährlichen Wettbewerb „Great place to work“, den ein Kölner Institut bundesweit ausschreibt, wurde das besondere Engagement der St.-Gereon-Leitung jetzt honoriert. Rund 840 Unternehmen nahmen teil. Bedingung: zwischen 501 und 2000 Beschäftigte. St. Gereon schaffte den dritten Platz. „Vor allem IT-Unternehmen haben dabei mitgemacht, etwa 75 Prozent“, berichtet Manuela Garbrecht. Die gelernte Altenpflegerin und ausgebildete Erzieherin ist Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, hat sich zusätzlich zum Demenz-Clown ausbilden lassen. Auch einige Unternehmensberatungen sowie Krankenhäuser und Kliniken hätten sich am Wettbewerb um den großartigsten Arbeitsplatz beteiligt.

Info Angebot Die St. Gereon Seniorendienste als kirchliche Einrichtung unterhält vier stationäre Pflegeeinrichtungen sowie sechs ambulante Tagespflegeeinrichtungen. Ein ambulanter Pflegedienst versorgt alte und kranke Menschen zu Hause. Betreutes Wohnen rundet das Angebot ab. Standorte Brachelen, Ratheim, Linnich und Gereonsweiler Beratung und Kontakt 0800 9819810 www.st-gereon.info.de

„Eine positive Arbeitsplatzkultur ist uns überaus wichtig“, so Manuela Garbrecht. Im Rahmen einer groß angelegten, anonymisierten Mitarbeiterbefragung spiegelten die insgesamt 530 Mitarbeiter der St. Gereon Seniorendienste ihre persönlichen Meinungen und Eindrücke zu ihrem Arbeitgeber. Insgesamt rund 200 stationäre Pflegeplätze und etwa 100 Tagespflegeplätze gehören zum Angebot bei St. Gereon. Bei der Befragung ging es unter anderem um die individuellen Bedürfnisse: Würde man St. Gereon weiterempfehlen? Darf man am Arbeitsplatz sein, wie man will? Oder muss man sich verstellen?

Der Arbeitgeber kam beim Auswerten der abgegebenen Fragebögen überaus gut weg. Was macht St. Gereon anders? „Über 90 Prozent der Festangestellten hier kenne ich“, sagt Garbrecht. Ihr ist es wichtig, immer nah dran zu sein, immer einen Blick auf die Mitarbeiter zu haben. Wenn irgendwo der Schuh drückt, kommen die Auszubildenden und Ausgelernten zu ihr. „Wir haben hier schon gesessen und zum Beispiel über finanzielle Sorgen und Schulden gesprochen.“

Dabei sind die vielen Kontakte des gut vernetzten Pflegeunternehmens sehr hilfreich. „Die Aufmerksamkeit der Vorgesetzten ist gefragt, wenn es beispielsweise einem Mitarbeiter schlecht geht und wir feststellen, dass er in seiner Leistung nachgelassen hat.“ Die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung und ihre Kollegen suchen dann nach Lösungen und Hilfsangeboten für den Betroffenen. Engagement, das sich auszahlt. Manuela Garbrecht: „Es ist schon oft vorgekommen, dass ehemalige Auszubildende zu uns zurück gekommen sind, weil sie an ihrem neuen Arbeitsplatz nicht glücklich waren.“ Der Verdienst sei nicht immer entscheidend. „Der Preis ist dann zu hoch, das merken sie, wenn sie nach der Ausbildung einen anderen Arbeitgeber gefunden haben, weil wir bekanntlich nicht alle 230 Azubis übernehmen können.“

Im schicken Hotel Titanic an der Berliner Chausseestraße nahmen Garbrecht, Geschäftsführer Gerd Palm und sein Vorgänger Bernd Bogert die ungewöhnliche Auszeichnung entgegen. Und der Erfolg ging noch weiter. Bei einem zweiten Wettbewerb nur für Pflege- und Sozialeinrichtungen in ganz Deutschland landete St. Gereon auf dem ersten Platz – als bester Arbeitgeber im Bereich Pflege. Dazu wurden die Seniorendienste mit dem Sonderpreis „Humor am Arbeitsplatz“ geehrt. „Miteinander und übereinander zu lachen, hilft ungemein“, hat Manuela Garbrecht längst erkannt. „In schwierigen Situationen kommt man so weiter.“