Wanderausstellung in der Realschule Ratheim : „Die Hölle vor unserer Haustür“

Ratheim Eine Wanderausstellung stellt Ratheimer Realschülern Lebenswege von Opfern der Shoa aus dem westlichen Rheinland vor.

„We, the six Million – Lebenswege von Opfern der Shoa aus dem westlichen Rheinland“ lautet der Titel dieser Ausstellung, die am Institut für Katholische Theologie der RWTH Aachen in zweijähriger Arbeit entstanden ist. Seit November besuchen die Studierenden zahlreiche Schulen in der Region mit dieser Wanderausstellung über den nationalsozialistischen Völkermord in Deutschland. Auf Stellwänden werden zehn Einzelschicksale von Juden aus Aachen dargestellt. „Die Zäsur gab es 1938 mit der Reichspogromnacht“, erläutert Master-Student Rene Torger. Die erste Stellwand zeigt den Lebensweg und die Repressalien auf, denen die Juden seit der Machtergreifung durch die Nazis 1933 ausgesetzt waren, die zweite die Deportation und Vernichtung, die Teil des sechsmillionenfachen Massenmordes sind. Viele Juden starben in den und auf dem Weg zu dem Konzentrationslagern, manche lebten nach ihrer Flucht in der Ferne, die zur Heimat werden musste. Von einigen ist nicht bekannt, wann und wo ihr Leben endete.