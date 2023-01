Kunstausstellung in Hückelhoven Fließende Kunst und Friedensbotschaften

Eines ihrer Werke ist der großformatige Druck ihres Gemäldes „Frieden Bis Zum Weltall“ auf einer Lkw-Plane. Das Bild zeigt zwei Friedenstauben, die durch das All streifen. „Das Weltall hat mich schon immer fasziniert und spielt in meiner Kunst seit jeher eine Rolle“, erzählte Isenrath mit Blick auf die Sternnebel, Kometen und Exoplaneten, die zu den Hauptmotiven zählen, und fügte hinzu: „Mich reizt das nicht Berechenbare, Unendliche und Rätselhafte am Kosmos. Was bedeuten in diesem Zusammenhang Zeit, Wege, Farben und Leben?“ Das etwas kleinere Original von „Frieden Bis Zum Weltall“ entstand in einer Mixtechnik aus Acryl und Collage genau im letzten Februar und sollte sich ursprünglich nur auf astronomische Objekte beziehen. Der Kriegsbeginn in der Ukraine habe sie aber so bewegt und aufgewühlt, dass sie die Friedenstauben hinzugefügt habe. „Gebracht hat es ja leider nichts“, sagte sie resigniert. Die Lkw-Plane als ungewöhnliches Medium für einen Kunstdruck rührt von einer Freiluftausstellung in Rhöndorf, bei der sich Isenrath im Sommer beteiligte: Während der Pandemiezeit entstand dort die Idee, Kunst auf Lkw-Planen an alten Häusern und Zäunen auszustellen.