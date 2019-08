Ausbildung im Kreis Heinsberg : Wehe Füße wieder zum Laufen bringen

Hückelhoven Bei Wilhelm Fell in Hückelhoven-Hilfarth werden individuell angepasste Orthopädieschuhe und Hilfsmittel wie Einlagen angefertigt. Das soll den Kunden das Gehen erleichtern.

Wenn man über Handwerkerberufe spricht, denkt man meistens an Tischler, Metallbauer oder Kfz-Mechaniker. Es wird schon beinahe exotisch, wenn es um den Orthopädieschuhmacher geht. In dem Betrieb Wilhelm Fell in Hilfarth werden individuell angepasste Orthopädieschuhe und Hilfsmittel wie Einlagen angefertigt, um den Kunden das Gehen zu erleichtern.

Inhaber Julius Kuhn hat den Gesellen ausgebildet. „Neben geregelten Arbeitszeiten arbeiten wir hauptsächlich in der Werkstatt. Unseren Beruf könnten also auch körperlich eingeschränkte Menschen ausüben“, sagte Kuhn und fügte hinzu: „Heute arbeiten wir auch digital und modellieren an einem Computer die Schuhe, die später ausgefräst werden. Viele wissen das nicht.“ Über die momentane Bewerbersituation sagte er: „Viele junge Leute wollen unbedingt studieren, koste es was es wolle. Aber dabei verdienen sie noch kein Geld. Letztes Jahr konnten wir leider keinen einstellen, da uns qualifizierte Bewerber fehlten. Dieses Jahr hätte ich auch lieber einen Azubi mehr eingestellt. Dafür sind wir aber besonders glücklich darüber, dass mehr Frauen in den Beruf einsteigen und auch bei uns beschäftigt sind.“ Tatsächlich bietet der Beruf mehr Karrieremöglichkeiten als man denkt. „Man kann nach der Ausbildung ohne Sperrfrist direkt den Meister machen oder auch Orthopädietechnik studieren. Es gibt auch die Möglichkeit eines dualen Studiums. Im Industriebereich von größeren Unternehmen oder in der Sportversorgung hat man auch jede Menge Möglichkeiten“, sagte Kuhn. Was den Gesellen betrifft, so hat er schon eine Vorstellung, wie es für ihn weitergeht: „Ich möchte erst einmal weiter hier arbeiten, ich fühle mich wohl hier. Solange spare ich Geld, um den Meister zu machen. Dafür gibt es aber auch noch Fördergelder.“ Die Übernahme im Betrieb von Julius Kuhn war dem Gesellen nach seinem guten Abschluss garantiert. „In unserer Branche werden die meisten übernommen oder haben Ausweichstellen. Es gibt sehr gute Übernahmechancen, weil die Betriebe ihre Leute selber ausbilden wollen. Es werden aber auch überall Fachkräfte gesucht. Man muss sich schon anstrengen, um arbeitslos zu werden“, erzählte Julius Kuhn. Insbesondere durch das Sonderanfertigen von Schuhen ist es ein abwechslungsreicher Beruf und bietet Zukunftsmöglichkeiten, die viele nicht kennen.