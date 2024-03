Aus dem ganzen Kreis Heinsberg Schulchöre rocken die Aula

Schon eine einzelne Stimme kann mächtig sein. Das Zünglein an der Waage, entscheidet über Sieg oder Niederlage. Akustisch droht aber hier und da die Gefahr, dass eine Stimme alleine etwas untergeht. Wenn aber plötzlich 235 Stimmen auf einmal erklingen, dann erzeugen sie eine gewaltige Kraft, die einen sofort in den Bann zieht. So war es auch am frühen Samstagabend in der Hückelhovener Aula, als Kinder und Jugendliche von neun verschiedenen Schulen aus dem Kreis Heinsberg nicht nur von der Bühne aus, sondern auch von den Rängen eine beeindruckende Show ablieferten.