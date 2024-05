Auftakt der Picknick-Konzerte „Petrus ist ein Hückelhovener“

Einen solchen Auftakt für die neue Konzertreihe in Hückelhoven hatte sich Stadtmarketing-Chef Carsten Forg in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Zumindest nicht mehr seit Anfang der Woche, als die Wetterprognose für den Donnerstag Dauerregen prognostizierte. Denn wie es bei Open-Air-Konzerten nun mal der Fall ist, sind diese auch vom Wetter abhängig. Und war nicht nur in der ehemaligen Zechenstadt wenig beständig in den vergangenen Tagen. Das bedeutete nicht nur für Carsten Forg und sein Team, sondern auch für die Beets’n’Berries, die auf der Bühne standen, viel organisatorischen Aufwand. Doch am Donnerstagabend strahlte über Hückelhoven die Sonne und mehr als 100 Besucher verbrachten einen musikalischen Abend mit einer nahezu traumhaften Kulisse neben dem Förderturm an Schacht 3.