Millicher Halde gesperrt Aufbau für den Haldenzauber startet

Am 1. Dezember ist es so weit. Dann öffnet der Haldenzauber auf der Millicher Halde in Hückelhoven zum inzwischen fünften Mal seine Pforten, bis zum 7. Januar 2024 ist die Halde täglich von 16.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Nur am 24. und am 31. Dezember bleibt der Haldenzauber geschlossen. In den fünfeinhalb Wochen werden 350 Lichtobjekte auf der Millicher Halde zu bewundern sein. Insgesamt sind rund 300 Kilometer Lichterketten verbaut, mehr als 300.000 Lichtpunkte werden leuchten.