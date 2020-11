Wegen Corona : Aufbau des Haldenzaubers ist vorerst gestoppt

So sollte eines von vielen Elementen des Haldenzaubers in diesem Jahr aussehen: Im „Phantastischen Wald" breitet der Phönix seine Schwingen aus. Foto: MK Illumination

Hückelhoven Eigentlich sollte die Schau am 27. November eröffnet werden. Das geht aufgrund der aktuellen Schutzverordnung nicht mehr. Doch die Organisatoren haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

(gala) Der Aufbau für den Haldenzauber hätte am Montag, 2. November, beginnen sollen, doch der wurde gestoppt: „Aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW steht nun fest, dass der Haldenzauber in Hückelhoven nicht wie geplant am 27. November eröffnet werden kann“, teilt Carsten Forg vom Stadtmarketing mit. Und auch der Weihnachtsmarkt „wackelt bedenklich“, sagt er. Bürgermeister Bernd Jansen wolle in der Ratssitzung am 4. November dazu Näheres mitteilen.