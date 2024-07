Auch in Hückelhoven Modepark Röther übernimmt Modekette Adler

Kostenpflichtiger Inhalt In der ehemaligen Zechenstadt hat der Modepark Röther erst kürzlich den Übergangsbau am Landabsatz eröffnet, eine temporäre Filiale des Modeparks. Die ursprüngliche Filiale am Berresheimring wurde im Mai geschlossen, da dort das Mietverhältnis ausgelaufen war. Bis das Kaufhaus auf dem Areal der alten Sportplätze im Herzen der Stadt fertig ist, bei dem der Modepark Röther als Investor und Hauptmieter fungiert, wird also diese Übergangslösung genutzt. Eine Übergangslösung, die sowohl bei den Kunden als auch bei der Belegschaft gut ankommt. „Es wirkt alles viel freundlicher und heller als in der alten Filiale“, sagte eine Kundin am Eröffnungstag. Am neuen Standort steht nun allerdings weniger Verkaufsfläche zur Verfügung. 2300 Quadratmeter sind es am Landabsatz, am alten Standort waren es noch 3500 Quadratmeter.