„Es gibt keinen vergleichbaren Standort“ Arbeiten am Lidl-Nusslager in Hückelhoven haben begonnen – das ist geplant

Kürzlich haben die Arbeiten an dem Großprojekt begonnen. Der Spatenstich, an dem auch Bürgermeister Bernd Jansen und der erste Beigeordnete Achim Ortmanns zugegen waren, ist Ende Juni erfolgt. Seitdem hat sich dort bereits einiges getan. „Wir danken der Stadt Hückelhoven und Bürgermeister Bernd Jansen für die gute und konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Dank aller Beteiligten können wir hier in Hückelhoven unser bestehendes Logistik-Netzwerk weiter stärken“, sagt Philipp Dedorath, Geschäftsführer Logistikimmobilien der Lidl Immobilien Dienstleistung & Co. KG. Jörg Kreindl, Head of Leasing Europe bei EQT Exeter, mit dem Lidl zusammenarbeitet und das als Eigentümer die Entwicklung und den Bau des neuen Standorts in Hückelhoven übernimmt, betont: „Wir freuen uns sehr über den Baustart und die langfristige Partnerschaft am Standort Hückelhoven.“