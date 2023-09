Nach mehrjähriger Pause Apfelfest steht wieder in den Startlöchern

Seit Wochen und Monaten laufen im Hückelhovener Ortsteil Brachelen die Vorbereitungen für das Apfelfest. Es wird die siebte Auflage der Veranstaltung des Heimat- und Naturvereins Brachelen sein, die am 1. Oktober in der Kommer Mühle stattfinden wird. In den vergangenen Jahren musste das beliebte Fest ausfallen. Zunächst war es wegen der Corona-Pandemie nicht möglich, im Vorjahr ereignete sich dann ein tragischer Unfall eines Vereinsmitgliedes, der die Veranstalter letzten Endes dazu brachte, das Fest abzusagen. Nun wird also ein neuer Anlauf genommen.