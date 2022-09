Emotionaler Beitrag im Internet : Warum das Apfelfest in Brachelen abgesagt wurde

Brachelen Gefühlt hatte sich das ganze Dorf schon lange auf den kommenden Samstag gefreut. Dann nämlich hätte das beliebte Apfel- und Heimatfest des Heimat- und Naturvereins Brachelen stattfinden sollen.

Doch der Konjunktiv verrät, dass das Apfelfest auch in diesem Jahr ausfallen muss. Die kurzfristige Absage hat allerdings nichts mit der Pandemie zu tun. In den sozialen Medien hat sich der Verein mit einem emotionalen Beitrag am Dienstag zu Wort gemeldet. Eines der aktivsten Mitglieder hatte einen Verkehrsunfall mit dem Motorrad in Köln, bei dem es schwer verletzt wurde. Aufgrund des kritischen Gesundheitszustandes sehe man sich nicht in der Lage, nun am Samstag ein fröhliches Fest zu feiern, schreibt der Verein auf seiner Facebookseite. „Gestern Abend haben deshalb der Vorstand in Abstimmung mit den ‚Aktiven Mitgliedern‘ beschlossen, das geplante Heimatfest am kommenden 02.10.2022 nicht durchzuführen und auf das Wochenende des 2. Advents zu verlegen“, schreibt der Verein weiter.