In Baal : Anwohner melden Schüsse

Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr haben Anwohner in Baal Geräusche wahrgenommen, die wie Schüsse klangen. Dies meldeten sie auch der Polizei.Als diese wenig später an der betreffenden Stelle ankam, konnten die gerufenen Beamten nichts feststellen. Weitere derartige Geräusche waren ebenfalls nicht mehr wahrzunehmen. In den sozialen Medien haben mehrere Nutzer bestätigt, die Geräusche gehört zu haben. Manche seien davon wach geworden, schreiben sie. Ob es sich dabei tatsächlich um Schüsse handelte, ist unklar.