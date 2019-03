Stadt Hückelhoven dankt für Engagement: Ein Fest für die Ehrenamtler – Freiwillige jetzt anmelden

Hückelhoven Die Stadt Hückelhoven möchte auch in diesem Jahr die Ehrenamtler besonders würdigen. Dazu findet am Freitag, 5. Juli, das Ehrenamtsfest statt.

Mit dem Ehrenamtsfest möchte die Stadt Hückelhoven all denjenigen „Danke“ sagen, die sich in ihrer Freizeit besonders für die Menschen in der Stadt engagieren. „Das Engagement eines jeden Einzelnen trägt zum Erfolg des Ganzen entscheidend bei. Vielleicht kennen auch Sie einen engagierten Bürger? Wer hätte es Ihrer Meinung nach einmal verdient, aufgrund seines Engagements von der Stadt eingeladen zu werden?“, so die Verwaltung in dem Aufruf, Menschen für das Ehrenamtsfest 2019 vorzuschlagen. Insgesamt können bis zu 200 Ehrenamtler beim großen Fest dabei sein. Bevorzugt werden vorgeschlagene Personen, die in den letzten drei Jahren nicht am Ehrenamtsfest teilgenommen haben. Sollten mehr Vorschläge als Plätze eingehen, entscheidet das Los, sollten aus Kapazitätsgründen tatsächlich einige nicht am Fest teilnehmen können, so ist diesen Personen die Teilnahme am Fest im nächsten Jahr sicher.