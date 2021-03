Christ sein in Hückelhoven : Anmelden zu den Ostergottesdiensten

Christ sein in Hückelhoven

Hückelhoven Die zahl der Plätze für die Gottesdienste ist beschränkt. Die Gemeinden weisen darauf hin, dass Stehplätze generell nicht erlaubt sind.

In knapp drei Wochen wird das Osterfest gefeiert. Dazu lädt die Gemeinschaft der Gemeinden Hückelhoven zur Feier der Heiligen Messen und Gottesdienste in den Pfarrkirchen ein. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass die Zahl der Plätze für Gottesdienstbesucher beschränkt ist. So sind nur Sitzplätze gestattet, Stehplätze hingegen seien generell nicht erlaubt. Daher sei eine telefonische Anmeldung unbedingt erforderlich (außer St. Gereon, Brachelen).