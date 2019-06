Benefizkonzert in Hückelhoven : Schwestern teilen 30 Jahre Musik-Leidenschaft

Anita (l.) und Alexandra Hofmann sangen sich in Hückelhoven in die Herzen des Publikums. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Anita und Alexandra Hofmann gaben in Kooperation mit der Aktion Kinderlachen ein gut besuchtes Benefizkonzert in der Aula. Sie unterstützen damit musikalische Früherziehung in der neuen integrativen Lebenshilfe-Kita in Ratheim.

Rund 8000 Auftritte führten sie in 30 Länder: Ihre Erfolgsbilanz aus 30 Jahren macht deutlich, dass Anita und Alexandra Hofmann ganz oben mitmischen im internationalen Schlagergeschäft. 2015 entschlossen sich die musikalischen Schwestern aus der baden-württembergischen Kleinstadt Meßkirch zum Produzenten-Wechsel. Weg von Jack White, hin zu Ralf „Ralle“ Rudnik. In seinem Wegberger Tonstudio nehmen sie ihre neuen Liedersammlungen auf. „Das ist gar nicht weit weg von hier“, erklärte Alexandra, als das Duo jetzt zum Abschluss seiner dreimonatigen Jubiläumstour in der Aula Station machte.

Rudnik war es, der den Kontakt zur Aktion Kinderlachen des Geilenkircheners Norbert Zehnpfund herstellte. In einem großen Benefizkonzert der Wohltätigkeitsorganisation sorgten die Künstlerinnen, die nicht nur singen, sondern auch etliche Instrumente beherrschen, für eine langfristige Finanzierung der musikalischen Früherziehung in der neu eröffneten integrativen Kita in Ratheim, in der Kinder mit und ohne Handicap betreut werden.

Info Erster Auftritt beim Geburtstag des Vaters Karriere-Start Als Vater Josef „Sepp“ Hofmann 1988 seinen Geburtstag groß feierte, wurden Anita und Alexandra entdeckt. Anita imitierte Elvis Presley, Alexandra spielte Keyboard. Hits „Alle Farben dieser Erde“, „Wenn die Kraniche zieh‘n“, „Die Insel Romantica“, „Die Macht der Gefühle“

Bei einem Besuch informierten sie sich zuvor über das pädagogische Konzept der Lebenshilfe-Einrichtung, veranstalteten mit den Kindern eine ganz besondere musikalische Früherziehung. „Das war ein schöner, unvergesslicher Nachmittag“, erinnerte sich Alexandra.

Rund zweieinhalb Stunden boten die Künstlerinnen eine professionelle Bühnenshow, in der sie nicht nur in Sekundenschnelle ihre Outfits wechselten, sondern auch private Videos und Fotos zeigten und somit einige Einblicke in Kindheit und Jugend gewährten: Die Kommunion im weißen Kleid, der erste Schultag mit Biene-Maja-Schultüte. Immer wieder wurden die mit Farbwechslern versehenen Bühnenelemente neu zusammengestellt. Farbige Laserstrahlen durchzogen Bühne und Saal.

„30 Jahre Leidenschaft“ haben Anita und Alexandra Hofmann ihr Tourprogramm genannt. Aus gutem Grund. „Was wir singen und zeigen, sind unsere ganz besonderen Leidenschaften und Vorlieben“, gestand Alexandra Hofmann, die seit ihrer Hochzeit Geiger heißt. Die 45-Jährige und ihre drei Jahre jüngere Schwester hatten ihre vierköpfige Band sowie die beiden eigens aus Berlin und Leipzig angereisten Tänzer Sebastian und Enrico mitgebracht.

Um sofort nach der Begrüßung das erwartungsvolle Publikum zum „größten Chor aller Zeiten“ zu befördern und in zwei Hälften einzuteilen. Beim Erfolgshit „100 000 Volt“ sangen die zahlreichen Besucher begeistert mit, schwenkten Arme und Handy-Taschenlampen. Am weißen Flügel sang Alexandra von „Träumen, die ich im Herzen spür‘“ und der „Sehnsucht nach dir“, als sie das selbstkomponierte Lied „Du bist Feuer und Wasser“ für ihren Ehemann präsentierte, mit dem sie seit 18 Jahren verheiratet ist. Ins Alphorn blies Anita Hofmann.