Ein Angebot in Hückelhoven Wie Senioren technisch fit bleiben

Das haben auch die Verantwortlichen der Lambertus gGmbH erkannt, die seit Beginn des vergangenen Jahres ein spezielles Programm für die Gäste der Tagespflege anbieten. Damit gehört die Einrichtung in Hückelhoven zu den 22 Teilnehmern in Nordrhein-Westfalen, die über einen Zeitraum von drei Jahren durch das Förderprogramm des Landesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales finanzielle Zuwendungen erhalten. „Miteinander Digital“ lautet der Name des Programms, das die digitalen Kompetenzen fördern soll. Kürzlich haben die Senioren vorgestellt, was sie dort alles lernen können und welche Erfahrungen sie bereits gemacht haben.