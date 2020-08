Anbau an Michael Ende Schule : Neubau für OGS-Kinder in Ratheim

Ratheim Die Kinder der Michael Ende Schule sind im Offenen Ganztag bislang in der Gesamtschule untergebracht. Die aber wächst und braucht den Platz für mehr Schüler. Deshalb baut die Stadt jetzt an und investiert 1,7 Millionen Euro.

Jansen skizzierte die lange Baugeschichte im Schulzentrum Ratheim mit Neubau und Ausgliederung der Gemeinschafts-Hauptschule, Umfirmierung in Gesamtschule, Bau einer Mensa und Einführung des Offenen Ganztags. Damals sei schon klar gewesen, dass die Stadt ein räumliches Problem bekommen werde. Bislang werden 52 Grundschulkinder in der Gesamtschule betreut, sagte Beate Winkens, die Leiterin der OGS. Nach Fertigstellung des Anbaus können 75 Kinder die OGS besuchen.

Einzug Der Neubau soll im August 2021 fertig werden. Laut Verwaltung kann der Umzug von der alten in die neue OGS in den Sommerferien erfolgen.

„Die Nachfrage steigt ständig, wir sind eine junge Stadt“, bemerkte BürgermeisterJansen. Hinzu kommt künftig das Baugebiet Haller Acker mit 209 Baugrundstücken. So umfasst der Schulstandort Ratheim mit Altmyhl 9000 Einwohner. „Eine hochmoderne Betreuungssituation wird immer mehr zum Qualitätsmerkmal für Grundschulen“, sagte Schulleiter Hubert Frenken. Der Anbau sei „in die Zukunft gerichtet der richtige Schritt“. Junge Familien brauchten verlässliche Betreuung, besonders bei Berufstätigkeit beider Elternteile. Fenken erinnerte an das Richtfest für die Michael Ende Schule, zu dem 2002 der Musikverein aufspielte. Nun griff er gemeinsam mit dem Bürgermeister, OGS-Leiterin Winkens, Kira Schaffrath, Architektin im städtischen Gebäudemanagement, dem Bauauschusssvorsitzenden Norbert Fister sowie David Roden vom ausführenden Architekturbüro Emondts zum Spaten.

Der Anbau schließt eine Baulücke zwischen der Grundschule an der Wallstraße und dem Eingang zur Mehrzweckhalle, die bislang als Schotter-Parkplatz genutzt wurde. Zur Halle hin bleibt eine fünf Meter breite Zufahrt als nötige Feuerwehrzufahrt. Optisch soll sich der Neubau durch eine Klinkerfassade am Bestandsbau orientieren, sich in Form und Farbe des Steins jedoch abheben. Die Außenanlage wird als Erweiterung des Bestands überplant, so können die OGS-Kinder auch nachmittags auf den Schulhof. Wenn alles fertig ist, müssen die Grundschüler nicht mehr das Gebäude wechseln, sondern können in ihrer eigenen Schule und auf ihrem eigenen Schulhof bleiben. Die Unterbringung in der Gesamtschule war für die OGS eine Notlösung, um die eigenen Raumnöte der Grundschule zu kompensieren. Doch die Gesamtschule benötigt diese Räume wegen wachsender Schülerzahlen künftig selbst.