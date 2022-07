Am Wochenende : Wieder St.-Anna-Kirmes in Kleingladbach

Kleingladbach Nach zwei Jahren Pause finden Schützenfest und Kirmes am kommenden Wochenende statt. Die St. Stephanus Bruderschaft freut sich auf viele Besucher.

Vom 30. Juli bis zum 1. August feiert die St. Stephanus Bruderschaft Kleingladbach nach zwei Jahren Pause wieder ihre traditionelle St.-Anna-Kirmes. Sie beginnt am Samstagabend mit der Eröffnung der Kirmes durch den Schützenkönig Pasqual Willems gegen 18.30 Uhr vor dem Königshaus, Palandstraße 74. Es schließt sich an gleicher Stelle eine Parade vor den Majestäten an: Schützenkönig Pasqual Willems mit Claire Laye, Ministerpaare Lars und Vivian Pierich, Jörg und Heike Paulus, Schützenprinz Jannis Consoir mit Franziska Bonsels, Prinzenministerpaare Justin Küppers mit Mia Forg, Hendrik Pasch mit Laura Sieben, Schülerprinzessin Nele Cziollek in Begleitung von Dala Paulus und Leon Paulussen, Bambiniprinz Paul Radermacher in Begleitung von Martin Tischbein und Mika Cziollek.

Am Kirmesmontag gedenken die Schützen der verstorbenen Bruderschaftsmitglieder um 9 Uhr in einer Messe in der Pfarrkirche und danach am Kriegerdenkmal den Toten und Vermissten beider Weltkriege. Die Bruderschaft beendet ihre Feierlichkeiten mit dem Klompeball in diesem Jahr um 18 Uhr mit DJ Mirco Grubert. Eine Stunde vorher sind die Kinder ab einem Alter von drei Jahren mit ihren Eltern zu einer Kinderbelustigung in das Festzelt eingeladen.