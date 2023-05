Eventfläche an Schacht 3 in Hückelhoven Höhner kommen zur Eröffnung

Hückelhoven · Die Eventfläche an Schacht 3 in Hückelhoven ist fast fertig. Am 3. Juni soll sie den Bürgern offiziell präsentiert werden – mit einem kostenlosen Konzert der Kölner Kultband. Das hat das neue Gelände zu bieten.

11.05.2023, 05:10 Uhr

Die umgestaltete Eventfläche an Schacht 3 in Hückelhoven wird am 3. Juni offiziell eröffnet. Dann wird die Kölner Band Höhner zu Gast sein. Foto: Ruth Klapproth

Die Stadt ist im Wandel – und das im Grunde schon seit dem Aus der Zeche Sophia-Jacoba im Jahr 1997. Die Herausforderung für Hückelhoven ist dabei, das alte Zechengelände zu überplanen, gleichzeitig aber auch die Erinnerung an den Bergbau, der über viele Jahre die Menschen und die Region geprägt hat, hochzuhalten. Dies geschieht alles im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes Sophia-Jacoba.