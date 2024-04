Nach der Premiere im Vorjahr Baal trödelt wieder

Im vergangenen Jahr hatte der Dorftrödel in Baal die Premiere gefeiert. Mehr als 100 Trödler aus dem Ort hatten sich beteiligt und dafür gesorgt, dass in Baal viele Sachen die Besitzer gewechselt haben. Alles hatte damals mit einer einfachen Frage in den sozialen Medien angefangen. In der Facebook Gruppe „Baal ist online“ wollte Jennifer Göbbels nur mal abklopfen, wie viele aus dem Ort denn möglicherweise Interesse hätten, einen Dorftrödel in Baal zu veranstalten. Und aufgrund des riesigen Zuspruchs war sie schließlich mehrere Wochen mit der Planung des Events beschäftigt. In diesem Jahr hat dann Ramona de Veen die Organisation übernommen. Sie hofft, dass am Samstag ein ähnlicher Andrang herrschen wird wie im Vorjahr. Dann wird der Dorftrödel in Baal wieder zu einer Erfolgsgeschichte.