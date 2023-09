Am kommenden Wochenende Eine Wiesn in Hückelhoven

In den vergangenen Tagen machten in den sozialen Medien – wie eigentlich immer um diese Jahreszeit – Videosequenzen die Runde, in denen junge Menschen in Lederhosen und Dirndl rannten, als wäre der Teufel höchstpersönlich hinter ihnen her. Doch sie fliehen nicht vor etwas oder jemandem, sondern wollen einfach nur die Ersten sein. Die Ersten, die auf dem Oktoberfest in München einen Platz in einem der Festzelte ergattern. Für den unbeteiligten Beobachter ein durchaus skurriles Bild.