Am Gymnasium Hückelhoven Eine Schulleiterin in der Schwebe

Für die Sauerländerin, die in Hückelhoven aber inzwische heimisch geworden ist, ist dies besonders deswegen ärgerlich, weil dabei genau das vorerst auf der Strecke bleiben muss, was ihr an ihrem Job als Lehrerin doch am meisten Freude bereitet: das Unterrichten. „Im Moment gebe ich keinen Unterricht“, sagt sie. Da fehle einfach die Zeit für. Deutsch und Englisch sind die Fächer, in denen sie die Schülerinnen und Schüler sonst fit macht. „Ich würde sehr gerne wieder einen Kurs übernehmen“, sagt sie.