Freizeitspaß in Hückelhoven : Am Freitag starten die Karusselltage

Hückelhoven Bis zum 27. Juni dauert der erste Pop-Up-Freizeitpark in Nordrhein-Westfalen am Gelände der ehemaligen Steinkohlezeche Sophia-Jacoba. Dabei gibt es auch eine Premiere.

Am Freitag geht es in die lang herbeigesehnte zweite Runde. Denn vom 18. bis zum 27. Juni wird das Schachtgelände an der stillgelegten Zeche Sophia Jacoba zum Schauplatz der Hückelhovener Karusselltage. Der Pop-Up-Freizeitpark sei der erste seiner Art in Nordrhein-Westfalen, betonen die Veranstalter. Die Hückelhovener Schausteller-Familie Koken organisieren die Veranstaltung mit Peter Loosen aus Würselen.